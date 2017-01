Lutte contre la mortalité maternelle : Les députés plaident pour l’instauration d’une journée nationale.

Le Réseau des parlementaires en population et développement prône l’instauration d’une journée nationale de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Une façon d’intensifier la sensibilisation à cette problématique. La parlementaire Mously Diakhaté. a indiqué que les députés de la 12 ème législature "ont eu à mener 14 fora dans 11 régions du Sénégal pour recueillir les préoccupations des communautés". Elle s’exprimait lors de l’adoption et la remise officielle de la résolution pour l’institutionnalisation d’une journée nationale contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto juvénile à l’Assemblée nationale.