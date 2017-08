Lutte contre la mauvaise gestion des biens publics sous la 13ème législature : Le député Ousmane Sonko sera de la partie.

Ousmane Sonko, député de la 13ème législature, contribuera pleinement au sein de l’hémicycle à toute forme de lutte contre la corruption, la mauvaise gestion et le gaspillage des biens publics, y compris des ressources halieutiques et minières notamment le zircon découvert en Casamance.

C’est en tout cas la promesse faite par les responsables de la coalition Ndawi Askan Wi, dont il a été la tête de liste nationale aux législatives organisées le 30 juillet dernier. Ils tiraient ainsi, dimanche soir à Ziguinchor, le bilan de leur première participation à une élection nationale.

Selon l’un de leurs porte-parole, Chérif Abdoul Aziz Cissé, « le président Ousmane Sonko nous a promis de continuer son combat dans l’hémicycle, mieux, ce combat ne fait que recommencer sous une autre forme ».

Le responsable de la coalition Ndawi Askan Wi de Ziguinchor a indiqué que le combat que leur leader national avait commencé avant son élection à l’assemblée nationale, il « compte le poursuivre de la plus belle manière, notamment contre la corruption, la concussion, la mauvaise gestion des biens publics, de nos ressources halieutiques, agricoles, minières précisément le zircon et le pétrole ».

A l’en croire, « Ousmane Sonko promet même de réserver sa première déclaration publique aux populations de la zone minière de Gnafrang, recélant le zircon », dans le département de Bignona.

Chérif Abdoul Aziz Cissé a déclaré que « ce sera désormais la première mission » d’Ousmane Sonko. Et d’ajouter que « Ousmane Sonko a promis de mettre fin à la sous-représentation de la région naturelle de la Casamance en termes de plaidoyer en faveur des populations, à l’Assemblée nationale ».

Ibou Badji, l’autre porte-parole de Ndawi Askan Wi a ajouté : « le combat qu’Ousmane Sonko va mener à l’hémicycle ne sera pas un combat pour l’argent, parce qu’il pense que les ressources nationales doivent revenir aux populations et permettre le bien-être de tous les Sénégalais ».