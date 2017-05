Lutte contre la grippe aviaire : Un plan d’action réactualisé pour renforcer les actions en matière de prévention

La grippe aviaire constitue une menace réelle pour la santé animale et humaine. Même si notre pays s'en est affranchi pour le moment, le ministre Aminata Mbengue Ndiaye, en charge de l’Elevage et des Productions animales, a assuré que notre pays en partenariat avec la FAO, va poursuivre et améliorer ses actions en matière de prévention et de lutte contre la grippe aviaire. Un Plan d’intervention d’urgence contre l’influenza aviaire hautement pathogène a été ainsi élaboré. Elle se prononçait lors de l’ouverture de l’atelier de validation du Plan d’intervention d’urgence contre l’influenza aviaire hautement pathogène...