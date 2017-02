Lutte contre l’insécurité : le patron de la Gendarmerie annonce "d’importantes mesures"

"D’importantes mesures" seront prises prochainement pour aider les gendarmes à faire face à l’"insécurité", a assuré mercredi, à Diourbel (centre), le général Meissa Niang, Haut Commandant de la Gendarmerie.



"Nous sommes dans un contexte d’insécurité assez tendu, qui exige de la part des forces de sécurité beaucoup de vigilance et de présence (…) dans toutes les zones criminogènes", a dit le général Niang lors d’une visite rendue aux gendarmes en poste dans la région de Diourbel.



"Des efforts seront fournis en termes de mobilité, d’habillement et de protection sociale des gendarmes et de leurs familles", a-t-il assuré.