Lutte contre l’insécurité alimentaire à Kédougou

Pour assurer sa relève et poursuivre les activités déjà entamées dans la région de Kédougou depuis plus de 5 ans dans le combat contre l’insécurité alimentaire , le projet de développement agricole et nutritionnel pour la sécurité alimentaire au Sénégal (usaid / YaaJeende) a tenu un atelier de deux jours la semaine dernière . L’activité avait pour objectif d’organiser de services (APS) et les institutions locales pour définir des relations fonctionnelles et de soutien.



