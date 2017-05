Lutte contre l’asthme : Plus de 8000 patients recensés à Dakar

L'Asthme est un véritable problème de santé publique. Sa fréquence est élevée et son traitement très coûteux. Ce qui explique une prise en charge très faible des patients

La journée mondiale de l'asthme est organisée chaque année à l'initiative de l'association Nationale de Soutien aux Asthmatiques et de la société Sénégalaise de pneumologie en partenariat avec le ministère de la santé et de l’action sociale. Au niveau mondial, c'est la "Global Initiative for Asthma" qui œuvre. Elle célébrée le 1er mardi de chaque mois de mai. Il s'agit d'une journée d'échanges et d'information qui réunit des professionnels de la santé et des asthmatiques.

Un thème est retenu chaque année pour célébrer cette Journée Mondiale de l’Asthme, et celui de cette année est « Contrôlez votre Asthme, ne le laissez pas vous dominer. »