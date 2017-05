Lukaku : « Idrissa Gana Guèye est la plus grande signature d’Everton »

Il a été monstrueux cette saison dans le milieu de terrain d’Everton (7ème, 58 points). Là où on attendait les Ross Barkley ou Gareth Barry à la récupération, Idrissa Gana Gueye, modeste joueur qui débarqua d’Aston Villa, relégué en Championship, est venu leur ravir la vedette. Il a donné une âme au milieu de terrain des Toffees. Débordant d’énergie, taclant à tout‐ va, infatigable comme un homme à trois poumons. Colmatant les brèches par‐ci, ratissant par‐là, Gana Guèye a été, cette saison, un milieu solide. 131 tacles effectués avec 74% de réussite, 78 interceptions, 234 récupérations, 234 duels gagnés en 31 matchs de Premier League, simplement hallucinant. Le top scoreur du championnat anglais avec 24 buts, Romelu Lukaku, s’incline. «Il (Gana Guèye) a été la grande signature de la saison pour moi», admet l’international belge. «Il a amélioré l’équipe au milieu de terrain en remportant tant de duels. Il nous permet de contrôler le jeu beaucoup plus, ce qui nous manquait légèrement l’année dernière. Il nous a donné ce contrôle à travers son abattage. Il est un joueur dont nous avions vraiment besoin», ajoute Lukaku.

Homme du match contre Chelsea malgré la défaite (3‐0) lors de la 35ème journée, l’ancien sociétaire de Lille a rejoint une Ligue qui correspond à son profil. Ce qui milite en faveur de ses performances grandeur nature. «Cette ligue (la Premier League) me va bien. Le style de jeu est ma façon de jouer. Le box‐to‐box, non‐stop, c’est parfait pour mon jeu», avoue le milieu des Lions qui a toujours voulu rejoindre ce championnat. «C’était aussi un rêve pour moi de jouer en Angleterre. Je suis très heureux de ma forme cette saison, mais je crois aussi que je peux m’améliorer. Je l’espère pour les saisons à venir. J’espère que mes bonnes performances peuvent aider l’équipe à progresser», renchérit le Diambars.

Première recrue de l’entraîneur Ronald Koeman, quand il a pris les rênes du club à l’été 2016, Gana a été à la hauteur des attentes du technicien néerlandais. Le gardera‐t‐il longtemps ?

Les fantastiques sorties de Guèye ont, en tout cas, séduit Arsenal qui commence à le courtiser. Les milieux de terrain des Gunners, Granit Xhaka, Mohamed Elneny et Francis Coquelin n’ont pas été à la hauteur du Sénégalais cette saison, en termes d’abattage et de récupération.





