Luis Enrique, coach Barça : « on peut en marquer 6 »

Le Paris Saint-Germain est prévenu : le FC Barcelone compte bien se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions malgré sa défaite 4-0 au Parc des Princes il y a trois semaines. Luis Enrique est persuadé que l’exploit est possible.

« Il s’est passé beaucoup de choses entre ces deux matchs. On arrive avec de bonnes sensations. On a un meilleur rendement, on est mieux à tous les niveaux. Il faut qu’on soit optimiste. Demain, on va essayer de créer les circonstances favorables. Pourquoi j’y crois ? Si on est capable d’encaisser quatre buts, on peut en marquer six », a lâché l’entraîneur du Barça en conférence de presse ce mardi.

« On n’a rien à perdre, tout à gagner. Ça reste un match de football avant tout. Luis Suarez avait raison de dire qu’il faudra être calme, patient, alors que le public devra transformer le stade en chaudron, en volcan, et même avant le match. A nous de faire notre travail sur le terrain. Je n’en ai rien à foutre de rentrer dans l’histoire ou pas. On veut se qualifier. Et je crois qu’à un moment donné, on sera très proche d’y arriver pendant ce match. Est-ce qu'on le fera ? Je ne sais pas. Mes joueurs ont le tempérament suffisant pour avoir le résultat dont on a besoin. » Ça devrait chauffer devant le but de Kevin Trapp !