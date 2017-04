«Lu eupp tuuru» : la manifestation de « Y en marre » autorisée et sera encadrée

La manifestation que compte tenir le mouvement « Y en marre » demain à la place de l’Obélisque a été autorisée par les autorités administratives. C’est peu avant la prière du crépuscule ce jeudi soir, que Fadel Barro, coordinateur du mouvement en a fait l’annonce.

« Ce point de presse pour annoncer qu’il n’y aura ni de plan C ni de plan B. On reste sur le plan A consiste à organiser ce rassemblement à la place de l’obélisque. Elle a été autorisée mais sera encadrée. Nous avons appelé les sénégalais à un grand rassemblement, nous leur demandons de rester sereins de venir massivement alertés et dire aux autorités les points sur lesquels ils sont en désaccord».

Le rassemblement selon Fadel Barro se tiendra à 15 heures et devrait prendre fin à 18 heures tel que notifié sur la demande.