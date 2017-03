Lourde défaite pour Trump et son projet de réforme de l'Obamacare

Le président de la Chambre des représentants et chef de file des républicains Paul Ryan "a parlé au président à 15H00 aujourd'hui et le président a demandé à (Paul Ryan) de retirer le projet de loi", a affirmé cette source.



L'une des principales promesses de campagne

Le retrait de ce qui a été l'une des principales promesses de la campagne présidentielle représente un énorme échec personnel pour Donald Trump, qui a bâti une bonne partie de son image sur ses talents de négociateur.



Il a mis tout son poids dans la balance, se rendant même personnellement au Congrès et passant d'innombrables coups de fil pour tenter de convaincre les républicains frondeurs pour qui la loi va, soit trop loin dans le démantèlement de la législation phare de l'ex-président Barack Obama soit pas assez, comme c'est le cas des ultra-conservateurs du Freedom Caucus.



La mine sombre, Sean Spicer, porte-parole de la Maison Blanche, avait à son point presse clairement laissé entendre que l'exécutif se préparait à un revers.



Il a fait "tout ce qui était possible"

Donald Trump "a fait tout ce qui était possible" pour que la loi passe, avait-il affirmé.



Les 430 membres de la Chambre des représentants (193 démocrates et 237 républicains) devaient voter peu après 19H30 GMT. Mais le nombre de républicains ayant annoncé leur opposition dépassait la trentaine, ce qui assurait une défaite, la minorité démocrate étant totalement opposée.