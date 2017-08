Louis Lamotte à Augustin Senghor : " Vous n'avez rien fait pour qu'on vous laisse continuer. Tu ne peux pas me diriger! "

Louis Lamotte n'utilise pas la langue de bois quand il dépeint l’univers du foot sénégalais. Le candidat à présidence de la Fédération Sénégalaise de Football (Fsf) qui a largement contribué au développement du sport, déplore que le foot continue de tourner en rond, par la faute d'une mauvaise gestion.

Sur le plateau de la Tfm, il s'est montré très offensif dès l’entame du débat télévisé auquel ont pris part les trois candidats. À l'endroit de Augustin Senghor, Louis Lamotte dira : "La fédération ne t'appartient pas. Tu fais de la politique. Nous devons donner le bon exemple. Ce qui n'est pas convenable en politique, l'est aussi en foot. Vous n'avez rien fait pour qu'on vous laisse continuer. Pendant 8 ans le foot a régressé. Le foot a reculé. Tout le monde le sait. Votre responsabilité est engagée. Tu dois assumer. Expliquer les échecs n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est de trouver des solutions. Ne me parlez pas de problèmes de moyens! Vous n'avez pas d'initiatives et vous n'en cherchez pas. Tu peux pas me diriger. Vous avez appauvri le foot. Je suis plus organisé que vous. Si tu te rabaisses à ce niveau, je dirais que tu traînes des casseroles..."