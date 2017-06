Louga : L’Ambassadeur de France va visiter les installations de traitement et production d’eau potable du Lac de Guiers

S.E.M. Christophe Bigot, Ambassadeur de France au Sénégal se rendra à Louga – KMS - Ngnith et Géoul ce 7 et 8 juin prochain. La visite des installations de traitement et production d’eau potable du Lac de Guiers s’inscrit dans la continuité du séminaire inter-gouvernemental de septembre dernier durant lequel une convention de financement (93 M€) concernant la réalisation de l’extension de la station de traitement d’eau potable de KMS (KMS3), qui vise à sécuriser l’approvisionnement en eau de la capitale, avait été signé entre l’AFD et l’Etat du Sénégal. M. Bigot pourra mesurer à l’occasion de ces visites les enjeux de la maintenance et du développement par la SONES de ses infrastructures essentielles.

La France, dans le cadre de ses engagements à Muskoka, à travers l’AFD, finance le projet d’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant (subvention de 14 M€) dans la région de Louga. A l’occasion de son déplacement, la délégation visitera l’hôpital régional de Louga qui bénéficiera d’un programme de réhabilitation et d’extension ainsi que de nouveaux équipements.

Entre 2008 et 2016, l’AFD a financé de nombreux projets dans le nord du Sénégal, de Louga à Matam, pour un montant total de près de 280 M€.



Source: Ambassade de France