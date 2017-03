Louga : Adama Barrow remercie Thierno Bachir Tall pour ses prières

Le président gambien Adama Barrow a manifesté vendredi sa reconnaissance envers Thierno Bachir Tall, Khalife général de la famille d’El Hadji Oumar Tall, dont les prières ont été d’un grand apport dans le règlement pacifique de la crise post-électorale dans son pays.



‘’Nous sommes venus vous remercier pour vos prières qui ont aidé au recouvrement de la paix en Gambie’’, a dit le président Barrow qui a rendu une visite au marabout, avant d’aller à Touba pour la prière du vendredi.



M. Barrow a rappelé le rôle historique joué par El Hadj Omar Tall dans l’introduction de l’islam sur le continent africain. Il a loué la solidarité du peuple sénégalais lors de la crise post-électorale en Gambie et insisté sur l’excellence de ses relations avec le président Macky Sall, qu’il considère comme son "frère jumeau".





Quant au marabout Thierno Bachir TAll, il a souligné que le président gambien est venu en tant que disciple et fils de la famille qui continuera de prier pour l’avènement d’une paix durable en Gambie et au Sénégal. Un chapelet en argent, un exemplaire du saint Coran et divers autres cadeaux ont été remis au président gambien qui a eu un entretien avec le khalife avant de le quitter.