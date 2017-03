Londres : Coups de feu devant le parlement britannique, un policier poignardé, l'assaillant abattu

Selon plusieurs médias, des coups de feu ont été entendus devant le palais de Westminster, le parlement britannique, situé en plein coeur de Londres. De fortes détonations auraient également retenti. Selon la chaîne britannique Sky News, un homme armé d'un couteau aurait été aperçu par des témoins à l'intérieur du bâtiment du parlement.



Selon l'agence Reuters, au moins dix blessés ont été retrouvés sur le pont de Westminster, qui jouxte le parlement. Deux personnes auraient été atteintes par des tirs devant le bâtiment. Sur Twitter, la police britannique a confirmé que des coups de feu avaient été tirés.





Des images filmées par des témoins et publiées sur Twitter montrent un hélicoptère des secours se poser aux abords du parlement.





L'ensemble du quartier a été bouclé, et les députés britanniques ont suspendu leurs travaux. La police leur a demandé de ne pas chercher à quitter le bâtiment. La Première ministre Theresa May, qui se trouvait sur place, a été exfiltrée du bâtiment et mise à l'abri. La station de métro Westminster a été fermée sur ordre de la police...