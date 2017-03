Loi sur la parité : Des lacunes dans son effectivité malgré les efforts fournis (VIDEO)

La parité avait pris forme avec l’avènement du Président Abdoulaye Wade. Promulguée le 28 mai 2010, cette loi paritaire souffre depuis lors de sa mise en oeuvre pratique dans certaines sphères de décision comme l’Assemblée nationale. Ce que déplorent certaines femmes du Pds et de L’Apr.

Ancien membre de Rewmi, actuelle militante de l'Alliance pour la République, Me Nafissatou Diop sans langue de bois aucune, énonce les ‘’lacunes’’ qui plombent sa mise en œuvre. Selon elle, au niveau mondial, le Sénégal est le sixième pays à œuvrer pour l’accès des femmes aux instances électives et semi-électives. Elle déplore la non effectivité de la parité dans les administrations. Une position confortée par Ndèye Gaye Cissé du Pds. Pour elle le principe de la parité véhiculé par Me Abdoulaye Wade avait pour but de lutter contre les disparités en terme de représentativité au sein des institutions. De ce point de vue, des grincements de dents se font sentir.

Ndeye Gaye Cissé et Me Nafissatou Diop déplorent l’attitude des gouvernants actuels par rapport à cette loi. La notaire de motiver : ‘’Si le Président Macky Sall s’était donné les moyens de se faire expliquer la parité, comme en 2006 pour le genre, peut-être qu’il aurait pu aider le pays à progresser. Car beaucoup de choses restent à faire et cette question de la parité dépasse la seule question de la représentation homme-femme.



Pourtant Thérèse Faye Diouf, directrice de la case des tout petits et maire de diarère, estime que le président de la République Macky Sall a fait de gros efforts pour rendre à la femme sa dignité. En ce mois de la femme et la célébration du 8 mars, la place de la femme est passée au crible par des femmes d’opinion. Regards croisés….. de femmes.