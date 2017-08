Localisation de l’électorat du PUR : Un pic de 24 391 voix à Pikine, 14 129 votants à Tivaouane, 665 à Mbacké

La percée spectaculaire du PUR, arrivé en quatrième position aux élections du 30 juillet, a déjoué tous les pronostics. En tout cas, les résultats provisoires globaux issus des Législatives indiquent que ces performances, aux allures de tsunami politique, portent la marque de l’obédience confrérique des dirigeants de ce parti et épousent la configuration géographique du Mouvement des Moustarchidines Wal Moustarchidates à travers le territoire national.

En guise d’illustration, le PUR a obtenu 14 129 voix à Tivaouane, 14 147 voix à Louga, 15 040 voix à Rufisque et enregistre ses plus faibles scores à Diourbel 695 voix, Mbacké 665 voix et Bambey 560 voix.

Le pic a été atteint à Pikine où la grande révélation de ces Législatives a eu 24 391 voix, soit 15 % des suffrages dans ce département qui abrite plusieurs dahiras du mouvement religieux cité plus haut. A Dakar, le PUR a engrangé 15 432 voix et hérite d’un total de 153 859 voix à travers les quatorze régions du Sénégal et la Diaspora.