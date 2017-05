Livre : Ousmane Sonko mène le combat de la parution au Sénégal

L'auteur de «Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation » parle de défis déjà gagnés avec l’édition et la parution de son livre en France. Ce livre qui a reçu des commandes de milliers de sénégalais est en vente à l'international et mis en ligne. Cependant selon Ousmane Sonko, l'autre grand défi à gagner reste la parution du livre au Sénégal...