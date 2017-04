Liverpool : saison terminée pour Mané ?

Les Reds ont une nouvelle fois dit adieu au titre de Premier League cette saison mais une place qualificative pour la Ligue des Champions reste encore largement jouable. Actuellement troisième d’Angleterre, Liverpool reste à la merci des deux clubs de Manchester capables de revenir à leur hauteur en cas de succès dans leurs matchs en retard.

Lors du derby victorieux contre Everton (3-1) samedi dernier Jürgen Klopp a surement perdu son atout offensif le plus dangereux du moment : Sadio Mané, buteur ce jour-là. Après un gros contact avec Leighton Baines l’ailier sénégalais s’est bloqué le genou. Non convoqué dans le groupe pour affronter Bournemouth mercredi (21h à Anfield), la blessure de ce dernier pourrait être bien plus grave que prévu et il serait suceptiple de ne pas pour revenir d’ici la fin de la saison selon le Daily Mail.

Foot Mercato