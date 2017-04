Liverpool : Jürgen Klopp inquiet pour Sadio Mané

Buteur contre Everton lors du derby, Liverpool a cependant perdu Sadio Mané qui est sorti à la 57e minute de jeu.



Il s'est blessé au genou et Jürgen Klopp était inquiet après la rencontre: «Vu son état, je ne pense pas qu'il sera prêt contre Bournemouth, mercredi. Il a mal, et ce n'est pas juste un coup. Quand on est rentré aux vestiaires, il était encore allongé. Il n'était pas bien.»