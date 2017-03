Liverpool –Arsenal : But et passe décisive de Sadio Mané

Liverpool et Arsenal ont offert un joli spectacle en deuxième période Liverpool et Arsenal ont offert un joli spectacle en deuxième période

C’était l’affiche du week-end de l’autre côté de la Manche. Liverpool, en énorme difficulté pendant ces premières semaines de l’année civile, accueillait une équipe d’Arsenal loin d’être sereine également. Chez eux, les Reds sont de toutes manières assez compliqués à manoeuvrer, comme en témoigne la statistique d’une seule défaite à Anfield en championnat cette saison. Si Jürgen Klopp alignait une composition toute somme assez classique en l’absence de Henderson, Arsène Wenger a surpris beaucoup de monde avec son onze de départ puisqu’il laissait notamment Alexis Sanchez sur le banc de touche au coup d’envoi de la partie !

Et la rencontre démarrait très bien pour les locaux. Sadio Mané centrait pour Roberto Firmino, encore aligné en pointe, qui, seul au deuxième poteau, catapultait tant bien que mal le ballon au fond des filets (1-0, 9e). Privés de leur star chilienne et de Mesut Özil, les Gunners ne parvenaient pas à réagir et offraient une prestation totalement indigeste. Coutinho était proche de doubler la mise d’un missile de l’extérieur de la surface, finalement non cadré de peu (29e). Les assauts sur la surface londonienne se multipliaient, mais les joueurs offensifs liverpuldiens manquaient tout de même de précision... jusqu’à ce que Firmino, après une belle séquence collective, décale pour Sadio Mané qui crucifiait Petr Cech (2-0, 40e).

L’entrée d’Alexis Sanchez a tout changé



On pouvait compter sur les doigts d’une main le nombre de fois où Arsenal avait passé la ligne médiane pendant les premières quarante-cinq minutes de la rencontre. Les joueurs offensifs des Gunners, Iwobi et Oxlade-Chamberlain en tête de liste, étaient portés disparus. Au retour des vestiaires, Alexis Sanchez entrait logiquement en jeu. Les pensionnaires de l’Emirates démarraient fort, et Mignolet devait sortir une parade exceptionnelle pour empêcher Giroud de marquer (48e) ! Les hommes de Wenger avaient déjà créé plus de danger en deux minutes que sur toute la première période. Plus tranchants, ils allaient être rapidement récompensés. Après un super ballon d’Alexis Sanchez, Danny Welbeck s’en allait battre Mignolet (2-1, 57e).

Les Reds étaient cependant toujours dangereux, mais le but avait totalement relancé le match. Les deux formations semblaient capables de marquer à tout moment, et l’entrée de Sanchez y était pour beaucoup. Matip inquiétait lui Cech sur une belle tête, bien captée par le portier gunner (76e). Origi touchait même la barre, lui aussi de la tête (82e) ! Le score n’en est pas resté là, puisque Wijnaldum a plié la rencontre dans le temps additionnel après une contre-attaque bien menée par Origi, et avec ces trois points, Liverpool remonte sur le podium, en attendant le reste des rencontres du week-end. Arsenal est relégué à la cinquième marche du tableau, et le coaching de Wenger va beaucoup faire parler en Angleterre.