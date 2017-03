Litige foncier à Ouakam : La commune accuse un " grand lobby de l’argent "

La commune de Ouakam se trouve confronté à un différend avec le promoteur immobilier Papa Cheikh Amadou Amar relatif à son lotissement sur un terrain détaché des titres fonciers numéro 4407,3783 et 4217/DG sis à Ouakam. Cette autorisation de lotir a été reçue des mains de l’Etat avec demande de procéder à l’aménagement d’espaces destinés à recevoir des équipements collectifs versés de facto dans le domaine de l’Etat.

Selon les agents de la commune qui étaient en point de presse, une missive a été écrite à toutes les autorités de ce pays « pour attirer leur attention sur la situation des équipements collectifs qui subissent des morcellements et/ou des changements de destination au niveau de la cité Cheikh Amar ».

« Ainsi, compte tenu de ce qui précède, nous avons, après avoir rempli les formalités d’usage en l’espèce la demande de mise à disposition et l’immatriculation de ces équipements au nom de la commune, commencé à construire une école primaire publique sur le site qui lui est réservé en collaboration avec le gouvernement du Sénégal à travers le PNDL et l’ADL le mercredi 15/03/2017 ».

Mais depuis lors, indiquent-ils le chantier a été attaqué à deux reprises entre le vendredi 18 et le samedi 19 mars 2017 par des vigiles et des nervis bien identifiés par l’ingénieur en Chef du chantier.

« Aujourd’hui encore, très tôt le matin les nervis sont revenus à bord de véhicules 4X4 saccager les fondations des constructions et tirer des coups de feu. Heureusement qu’il n'y a pas eu de pertes en vie humaine ».

Les agents qui semblent comprendre l’objet de ces attaques de révéler que par lettre en date du 28/02/2017 ils faisaient observer au Préfet de Dakar que le Sieur AMAR « envisage de construire une clinique privée et une école privée sur ces sites réservés à recevoir des équipements collectifs ». Aussi, ils ajoutent que Monsieur Amar qui soutient qu’il a introduit une demande de régularisation n’a aucun droit sur ces assiettes.

La commune qui assure qu’elle ne reculera devant rien pour la préservation de leurs intérêts et la satisfaction de leurs doléances déplore le fait qu’il existe encore ces cas flagrants d’impunité et assure qu’elle fera face à ce grand lobby de l’argent tout en promettant de démasquer « les commanditaires et affidés dans les prochains jours