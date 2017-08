Liste dissidente de Koungheul : Les tenants s’honorent de leur score

Les animateurs de la liste dissidente de Benno à Koungheul ont, au lendemain des législatives, remercié toutes les populations du département de Koungheul pour leur confiance. En conférence de presse, Alioune Badara Ly, le coordinateur et ses camarades se sont aussi honorés de leur score, selon eux « flatteur ».

« Les populations ont foi en nous, et cela s’est traduit par le score honorable de 8218 voix (soit 21% des voix) au niveau départemental. Les moyens colossaux déployés par le camp adverse n’ont pu attiédir leur ardeur à changer le cours des choses. C’est dire que la bataille pour tirer notre localité vers le développement ne fait que commencer. Nous en appelons au bon sens et la participation de tout un chacun» a-t-il dit.

Aussi scrutent-ils l’avenir avec optimisme et sérénité. « Nous tirons un bilan positif de ces échéances car nous sommes, aujourd’hui, la 2ème force politique du département, devant des partis classiques», s’est expliqué le premier adjoint au maire de la Commune de Ribot-Escale. Sa colistière, Madame Néné LY de poursuivre : «Nous félicitons et remercions tous et, particulièrement, les jeunes et femmes du département. Ils ont beaucoup contribué à l’obtention de ce score digne de gloire. Nous faisons le serment d’être toujours à leurs côtés pour apporter des solutions à leurs préoccupations les plus tenaces.»