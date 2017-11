Liste des grands projets de l’Etat couverts par la coopération franco-sénégalaise

le prolongement de l’autoroute à péage Diamniadio-AIBD: 58,38 milliards de FCFA;

le projet de la desserte ferroviaire entre l’Aéroport International Blaise Diagne et Dakar (Train Express Régional) pour un montant total de 189 milliards de FCFA

le projet de construction de la 3ème usine de traitement des eaux de Keur Momar Sarr (KMS3) pour un montant de 52,5 milliards de FCFA et de la demande d’un financement complémentaire d’un montant de 8 milliards de FCFA pour l’alimentation de l’usine KMS 3 en électricité;

Projet de fourniture, d'installation et de mise en service d'un super calculateur à haute performance pour le Centre National de Calculs Scientifiques, pour un montant 9,84 milliards de FCFA ;

Projet d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la phase de travaux du projet de train express régional Dakar-Diamniadio-AIBD, pour un montant de 12,786 milliards de FCFA ;

Projet d’appui aux initiatives de développement local, économique et social, et accompagnement des investissements productifs au Sénégal de la Diaspora (PAISD), d’un montant de 7,44 milliards de FCFA.

Ce vendredi, le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan a publié la liste des grands projets couverts par la coopération entre le Sénégal et la France. Ce, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la première session de revue annuelle conjointe du Programme de Coopération entre le Sénégal et l’Agence Française de Développement.Amadou de citer :Il a aussi mentionné les nouvelles conventions de financement destinées aux projets ci-après :