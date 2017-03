Liste des 26 Lions pour affronter le Nigeria et la Côte d'Ivoire : Avec Babacar Khouma, Salif Sané et Alfred, sans Moussa Konaté et Pape Kouly Diop

Après son élimination en quarts de finale de la CAN 2017, l’équipe nationale du Sénégal est de retour pour affronter le Nigeria (23 mars à Londres) et la Côte d'Ivoire (27 mars à Paris). Aliou Cissé a dévoilé une liste de 26 joueurs convoqués pour ces matches amicaux, dans le cadre de la préparation des éliminatoires à la Coupe du monde 2018.



Salif Sané (HANOVRE 96 - ALLEMAGNE), Alfred Ndiaye (HULL CITY-ANGLETERRE) et Babacar Khouma Guèye (FC FIORENTINA- ITALIE) font leur retour, tandis que Moussa Wagué (KAS EUPEN - BELGIQUE), Opa Guette (FC METZ - FRANCE) et Adama Mbengue (DIAMBARS FC - SÉNÉGAL) sont sélectionnés pour la première fois.



Alfred Ndiaye, Salif Sané, Babacar Khouma de retour



Parmi les 26 joueurs sélectionnés, l'entraîneur Aliou Cissé a décidé de faire confiance à Alfred Ndiaye et Salif Sané, étincelant en ce début de saison avec leurs clubs respectifs. C’est la première fois que ces joueurs reviennent dans la Tanière depuis mars 2015 et une victoire face au Havre FC en amical. Tout aussi étincelant avec FC FIORENTINA, Babacar Khouma a également été rappelé.



Moussa Konaté et Kouly Diop out



Moussa Konaté et Pape Kouly Diop n’ont pas été appelés par Aliou Cissé. Les deux joueurs étaient pourtant sélectionnés lors de la CAN 2017. Baye Omar Niass (HULL CITY - ANGLETERRE) n’a pas non plus été appelé.







La liste des 26 pour le Nigeria et la Côte d'Ivoire



Gardiens de but : Abdoulaye Diallo (Caykur Rizespor, Turquie), Khadim Ndiaye (Horoya AC, Guinée), Pape Seydou Ndiaye (Niary Tally)



Défenseurs : Lamine Gassama (Alanyaspor, Turquie), Moussa Wagué (Kas Eupen, Belgique), Kara Mbodj (Anderlecht, Belgique), Zargo Touré (Lorient, France), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Saliou Ciss (Valenciennes, France), Cheikh Mbengue (Saint-Etienne, France), Adama Mbengue (Diambars, Sénégal)



Milieux de terrain : Salif Sané (Hanovre, Allemagne) Alfred Ndiaye (Hull City, Angleterre), Idrissa Gueye (Everton, Angleterre), Cheikhou Kouyaté (West Ham, Angleterre), Cheikh Ndoye (Angers, France), Pape Alioune Ndiaye (Osmanlispor, Turquie), Henry Saivet (Saint-Etienne, France)





Attaquants : Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Diao Baldé Keita (Lazio Rome, Italie), Ismaïla Sarr (Metz, France), Opa Guette (Metz, France), Moussa Sow (Fenerbahçe, Turquie), Famara Diédhiou (Angers, France), Babacar Khouma Guèye (Fiorentina, Italie), Mame Biram Diouf (Stoke City, Angleterre)