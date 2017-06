Liste Mankoo : Oumar Sarr accusé d’avoir fait dans le sectarisme

La manière dont le maire de Dagana manage le parti démocratique sénégalais (PDS) n’agrée pas le Président des cadres libéraux. Le Dr Cheikh Tidiane Seck, s’est attaqué à Oumar Sarr dans une bande sonore et promet de s’adresser à la presse après la publication des listes. Selon lui, Oumar Sarr a fait dans le sectarisme et le copinage dans le choix de ceux qui figurent sur les listes. Il aurait investi les Karimistes et ses poulains à des places confortables.