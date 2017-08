Lions D'Europe : Souleymane Camara est éternel !

Les doigts levés vers le ciel, Souleymane Camara n’oubliera certainement jamais sa soirée de samedi 5 août 2017. L’attaquant a réussi à rendre hommage, de la plus belles des manières, à Louis Nicollin, l’ancien président de Montpellier décédé le 29 juin passé. Le joueur passé par Monaco a marqué l’unique but de la victoire contre Caen (1-0) à la 59e minute, en match de la première journée de Ligue 1 française. Du coup, Camara est devenu le meilleur buteur de l'histoire de Montpellier en Ligue 1. Avec désormais 48 réalisations, Camara devance Laurent Blanc. « Dans ma tête, je suis jeune », a-t-il lâché à la fin du match. Son entraîneur est d’ailleurs séduit par l’état d’esprit de l’ancien avant-centre de Nice. « Souleymane Camara est un joueur exemplaire dans le travail. J'ai dit aux plus jeunes de prendre exemple sur lui ou Vito (Hilton) », a dit Michel Der Zakarian.



Sankharé au top !



Younousse Sankharé confirme encore son état de forme en ce début de saison. Double buteur en Ligue Europa malgré l’élimination dès le 3e tour, le milieu de terrain de Bordeaux a encore marqué lors de la première journée de la Ligue 1 française. Sur un centre de Kamano, il a permis aux Girondins de revenir à (1-1) en égalisant à la 27e mn sur le terrain d’Angers qui avait ouvert le score par Fulgini (11e). « Sankharé était omniprésent. Comme à son habitude, le milieu de terrain formé au PSG a beaucoup travaillé dans le cœur du jeu. Son abattage a été important pour sa formation (7 ballons récupérés) mais c’est offensivement que l’ancien Guingampais s’est montré le plus incisif. Sa capacité à se projeter vers l’avant est connue mais depuis quelques mois il est également décisif devant le but. Il a ensuite continué à peser dans l’animation offensive avec notamment 11 de ses 24 passes dans le camp adverse. C’est exactement ce que Gourvennec attend de lui », salue sport24.lefigaro.fr qui le place au top des joueurs de cette rencontre.



Les deux équipes se sont finalement quittées sur un nul (2-2). Alexandre Mendy (52e) avait donné l’avantage (1-2) à Bordeaux, Guillaume (82e) a remis les pendules à l’heure (2-2). Saliou Ciss (Angers) n’a pas joué.



Moustapha Diallo commence bien



Le milieu sénégalais de Guingamp commence la nouvelle saison comme il avait conclu la dernière. Moustapha Diallo avait permis à Guingamp de battre (1-0) Metz à l’ultime journée de l’exercice dernier. Samedi lors de la première de Ligue 1 française, l’international sénégalais a inscrit le 3e but du succès des Bretons sur la pelouse des mêmes Lorrains (1-3). « Je dédie ce but au coach (Antoine Kombouaré) », a-t-il déclaré, révélant un malentendu qui a eu entre eux.



Famara Diédhiou frappe d’entrée



Famara Diédhiou a réussi ses débuts en Championship (D2 anglaise). Arrivé cet été à Bristol City, l’attaquant international sénégalais a marqué dès la première journée. L’ancien buteur d’Angers a inscrit le deuxième but des siens qui ont dominé (3-1) Barnsley. Bristol City occupe la tête du classement.



Mame Biram dans le tempo



Il affiche la grande forme en cette période de préparation. Mame Biram Diouf a encore trouvé le chemin des filets. Lors de leur victoire (1-2) face RB Leipzig (Allemagne), l’attaquant de Stoke (Angleterre) a égalisé pour son équipe avant la pause (44e). Le but de la victoire des Anglais est inscrit par Compper (78e) contre son camp.







Enquête Plus