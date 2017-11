Lionel Messi a enfin signé sa prolongation au Barça

"Le FC Barcelone et le joueur Leo Messi ont signé ce matin un nouveau contrat jusqu'au 30 juin 2021. La clause libératoire est fixée à 700 millions d'euros", a écrit le Barça dans un communiqué.



Un club ne pourrait s'offrir les services de la star argentine avant le 1er juillet 2021 que contre un chèque de 700 millions d'euros.



Le Barça entend ainsi se protéger de la mésaventure qu'il a connu cet été avec le départ inopiné de la star brésilienne Neymar pour le Paris SG en échange du paiement de sa clause libératoire (222 millions d'euros) en août dernier.



Avec ce nouveau contrat, Messi, qui a rejoint le Barça à l'adolescence et a effectué l'intégralité de sa carrière professionnelle sous le maillot blaugrana, devrait être lié au club catalan jusqu'à ses 34 ans.



Meilleur buteur de l'histoire du Barça, il a inscrit 523 buts en 602 rencontres et a remporté, entre autres, quatre Ligues des champions et huit championnats d'Espagne.