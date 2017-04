Lionel Messi, FC Barcelone : « Un pas important »

Inarrêtable contre le Real Madrid (3-2 pour les Blaugrana) di- manche, l’attaquant du FC Barcelone Lionel Messi (29 ans, 29 matchs et 31 buts en Liga cette saison) a été le héros du Clasico avec un doublé. Mais plus que sa prestation, l’Argentin retient sur- tout la bonne affaire au classe- ment. « On est allé gagner à Bernabéu pour continuer à lutter pour le titre en Liga, a réagi La Pulga sur sa page Facebook. Il reste encore un long chemin à parcourir, mais on revient avec la joie d’avoir fait un pas important. » Grâce à ce succès, le Barça a provisoirement repris la tête du championnat. Mais le Real compte toujours un match en retard.