Limogeage de Thierno Alassane Sall : L’APR de Thiès demande à l’ancien ministre de poursuivre le travail entamé

L’Alliance pour la République de Thiès a apporté son soutien à l’ex ministre de l’énergie Thierno Alassane Sall, limogé hier par le Chef de l’Etat Macky Sall. En conférence de presse, ce mercredi 3 Mai, ils ont demandé à Thierno Alassane Sall de continuer malgré tout, le travail de massification.

« Le président a pris la décision de mettre fin aux fonctions de Thierno Alassane Sall au ministère de l’énergie. On invite le camarade à continuer le travail de massification entrepris à la base. Nous lui demandons de poursuivre le travail déjà entamé pour le triomphe des idéaux du Parti et dans l’intérêt exclusif de notre localité du pays. Ce qui permettra sans aucun doute de donner une raclée à l’opposition bavarde qui ne nourrit aucune ambition pour ce pays » a dit Abdou Mbow, leur porte-parole.

L’Apr de Thiès a aussi dit reconnaitre en TAS « un militant engagé, désintéressé ». Tout en renouvelant être plus que jamais solidaire de son Président Macky Sall à qui elle renouvelle son engagement et son dévouement sans faille.

Etaient présents autour du député Abdou Mbow, le directeur général de la société africaine de raffinage (sar) Omar Diop, le Directeur de cabinet du ministre des forces armées Demba Diouf, la responsable Seynabou Ndiéguène, mais aussi la commission suivie de BBY.