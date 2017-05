Limogé du Gouvernement par le Président Macky Sall, Thierno Alassane Sall sur le point de quitter l'APR...?

Son limogeage a été annoncée en exclusivité par Dakaractu ce matin. Le président Macky Sall a pris un décret avant de quitter le pays pour l'Afrique du Sud en démettant de ses fonctions de ministre de l'Energie, Thierno Alassane Sall et en le faisant remplacer par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Une nouvelle qui a vite fait le tour de la toile et des médias.

Selon une source de Dakaractu, proche du désormais ex ministre de l'Énergie Thierno Alassane Sall, ce dernier est en concertation avec ses militants et qu'il serait sur le point de quitter le parti de Macky Sall dans les prochains jours.

Une décision qui risque de déstabiliser le programme du Président de la République surtout à Thiès à l'approche des élections législatives prévues le 30 juillet prochain. Si Thierno Alassane Sall rejoint l'opposition, l'APR à Thiès risque d'être plus fragilisée qu'elle ne l'est déjà nous révèle une source officielle.

Pour l'heure, Thierno Alassane Sall doit rencontrer sa base pour décider de son avenir politique dans les prochains jours.

Nous y reviendrons