Ligue des champions : Sadio Mané et Liverpool pas encore qualifiés

Accroché par le FC Séville à la dernière minute du temps additionnel (3-3), Liverpool a manqué l’occasion d’assurer sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mardi soir.



Les Reds menaient pourtant 3-0, grâce à un doublé de Firmino (2e, 30e) et un but de Mané (22e), mais Ben Yedder (51e, 60e) et Pizarro (90e+3) ont arraché le point du nul pour les Andalous.

Au classement du groupe E, tout reste ouvert. Les Anglais comptent 9 points et ont une longueur d’avance sur les Espagnols. Le Spartak Moscou, neutralisé par Maribor (1-1), est troisième avec 6 unités.