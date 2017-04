Ligue des champions : La Juve élimine le Barça et file en demies !

a Juventus a réalisé un grand pas vers la qualification en demi-finale de la Ligue des champions en remportant un succès de prestige face au Barça au match aller (3-0). Mais le Barça n’est pas mort.



Score nul et vierge à la mi-temps



Pas grand chose à se mettre sous la dent dans cette première mi-temps. Le premier quart d’heure de jeu était en faveur de la Juventus. Les Italiens sont mieux rentrés dans leur rencontre que les Barcelonais. Mais les Catalans ont fini par se réveiller à force de se faire bousculer dans les duels.



Emmenés par les courses de Neymar ou les assauts de Messi, les Catalans ont repris possession du ballon. Mais ils ne parviennent pas à se montrer très dangereux. Seul le n° 10 Argentin est parvenu à toucher les gants de Buffon en 45 minutes de jeu.



On ressent de l’agacement et beaucoup de nervosité chez les Barcelonais. L’intensité des duels ne leur plaît pas, et ils commencent à le faire savoir à l’arbitre. De leur côté, les Italiens jouent la contre-attaque. Avec un bloc défensif solide typique, la Juventus n’hésite pas à se porter rapidement vers l’avant quand elle met le pied sur le ballon. Une chose est sûre, les Italiens semblent imperturbables.



Pas de rebondissment en deuxième mi-temps



Les Barcelonais sont repartis à l’attaque. Ils doivent toujours remonter trois buts à la Juventus. Et après cinq minutes depuis le retour de la pause, le jeu est décousu. Les équipes sont coupées en deux. Ça part un peu dans tous les sens mais toujours aucun but au Camp Nou.



Le Barça paraît en revanche plus concentré sur le jeu et calme qu’il ne l’était en fin de première mi-temps. Les Catalans sont moins autour de l’arbitre de la rencontre. Mais ils n’inquiètent toujours pas Buffon. Seul Messi et Neymar mettent un peu le feu à la défense italienne.



Il reste dix minutes à jouer, et le Barça ne trouve toujours pas la solution. La formation italienne joue son rôle de chassé à la perfection. Acculée dans sa surface de réparation face aux assauts espagnols, elle résiste et joue les contres à fond. Alors que les Catalans ne cessent de buter sur un pied ou une tête italienne dans la dernière passe ou le dernier geste.



Dans les dernières minutes du temps réglementaire, la Juventus se montre aussi aux avants postes. Dybala, Cuadrado, ou encore Lemina ont déclenché des frappes qui ne sont pas passées loin du cadre. Alors que le Barça n’arrive plus à s’approcher du but de Buffon. Leurs offensives sont stoppées aux 25 mètres par un bloc défensif impressionnant de rigourosité.



Le temps additionnel ne change rien. Les Catalans n'ont pas fait trembler les filets de la Juventus. Le match retour se fini sur un score nul et vierge. Les Italiens filent en demies et éliminent les Barcelonais.