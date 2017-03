Ligue des champions : La Juve domine le FC Porto

L'an passé, à la même époque, la Juventus Turin s'était attirée de nombreuses louanges à l'issue d'une double confrontation mémorable face au Bayern Munich. En huitième de finale de la Ligue des champions, les Bianconeri de Paul Pogba étaient tombés avec les honneurs (2-2 ; 4-2). Ce mardi soir, les troupes de Massimiliano Allegri n'ont pas offert le même spectacle mais ont cette fois assuré leur qualification pour les quarts de finale de l'épreuve.

Vainqueurs (0-2) à l'aller sur la pelouse de l'estadio do Dragao, les Bianconeri n'ont pas eu besoin de forcer leur talent pour confirmer leur supériorité par un nouveau succès (1-0), cette fois devant leur tifosi du Juventus Stadium. La confiance habitait de toute évidence la formation transalpine après son joli coup de l'aller, façonné en deuxième période grâce à Daniel Alves et Marko Pjaca, entrés en cours de jeu, et jamais les Lusitaniens ne sont apparus en position de faire vaciller Gianluigi Buffon et consorts.

Casillas dépasse Maldini

L'absence de Giorgio Chiellini, toujours convalescent et remplacé par Mehdi Benatia, ne s'est pas fait sentir. Si les Portuans ont tenté de mettre du rythme et de jouer crânement leur chance durant le premier acte, les plus dangereux restent les Turinois, forts des Gonzalo Higuain, Marko Mandzukic ou Paulo Dybala. Le petit attaquant argentin se charge d'ailleurs de marquer le seul but de la rencontre, sur penalty (42e), après une main coupable de l'Uruguayen Maxi Pereira, qui lui vaudra un carton rouge par ailleurs (41e).

A dix, avec trois buts à marquer pour espérer rêver des quarts face à une formation invaincue dans ce stade en Serie A depuis septembre 2015, la marche était trop haute pour le FC Porto. Les Dragons quittent la compétition, et leur dernier rempart Iker Casillas par la même occasion. Le portier espagnol pourra au moins se satisfaire d'entrer dans l'histoire de la C1 en dépassant Paolo Maldini au nombre de matches joués dans cette compétition (175). Mais c'est bien la Juventus qui continue sa route et participera au tirage au sort vendredi prochain.