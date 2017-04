Ligue des champions : Dortmund – Monaco, duel de jumeaux pour une demie

Mardi soir, à 20h45, heure du coup d’envoi des quarts de finale de la Ligue des champions, toute l’Europe du football devrait avoir les yeux braqués sur l’affiche du jour entre la Juventus Turin et le FC Barcelone. Bien qu'aisément compréhensible, ce choix n'en sera pas moins dommageable car dans l’ombre de cette confrontation de titans, le Borussia Dortmund accueillera l’AS Monaco pour une rencontre qui s'annonce au moins aussi passionnante. Un duel de haute volée entre deux clubs qui partagent non seulement une appétence pour le beau jeu, mais qui s'appuient aussi sur des projets sportifs particulièrement proches.



Loin de la réalité budgétaire des mastodontes continentaux que sont le Barça, le Real, le Bayern et les cadors de Premier League, Dortmund et Monaco ont fait le pari de baser leur modèle sur la détection précoce de talents. Et avec un certain succès, puisque les deux clubs véhiculent désormais l'image d'une pépinière de talents, au point de compter au sein de leurs effectifs quelques-unes des plus belles pépites du football mondial. Car si les diamants bruts que sont Mbappé (Monaco) et Pulisic (Dortmund) sont de purs produits de la formation en interne, l'ossature des deux équipes est composée principalement d'"investissements", ces jeunes joueurs recrutés dans la perspective de réaliser une forte plus-value à moyen terme.



Tout naturellement, ce sont donc les deux effectifs les plus jeunes du top 8 européen qui s’affronteront sur la pelouse du Signal Iduna Park, mardi soir : une moyenne d’âge de 25,3 ans du côté de Monaco et à peine plus – 25,6 – pour son adversaire allemand. De jeunes pousses, surtout lorsque l’on compare ces données à celles des autres clubs engagés en C1 : plus de 27 ans de moyenne d’âge pour le Real, le Barça et l’Atletico, plus de 28 pour Leicester et le Bayern et même près de 30 ans pour la Juve.