Ligue des champions : Déjà 8 qualifiés pour les 8es de finale

Avant même la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, on connaît déjà 8 équipes qualifiées pour les 8es de finale de la compétition : Paris SG, Bayern Munich, Chelsea, FC Barcelone, Manchester City, Besiktas, Tottenham, Real Madrid.

A noter que le FC Barcelone, Manchester City, Besiktas et Tottenham sont assurés de terminer premiers. –

Tous les résultats :

Groupe A : CSKA Moscou 2-0 Benfica, Bâle 1-0 Manchester United ;

Groupe B : PARIS SG 7-1 Celtic, Anderlecht 1-2 Bayern Munich ;

Groupe C : Qarabag 0-4 Chelsea, Atletico 2- 0 AS Rome ;

Groupe D : Sporting 3-1 Olympiakos, Juventus 0-0 Barcelone.