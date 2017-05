Ligue des champions : Cristiano Ronaldo explose les compteurs

400

Quelques jours seulement après avoir vu Lionel Messi profiter du Clasico pour atteindre la barre des 500 buts avec le Barça, Cristiano Ronaldo l'a imité grâce à son triplé en portant son total de buts avec le Real Madrid à 400 buts. De quoi être plus que jamais le meilleur buteur de l'histoire du club, loin devant Raul et ses 323 buts sous le maillot merengue.

104

Deux semaines après être devenu le premier joueur de l'histoire à franchir la barre des 100 buts en Ligue des champions grâce à son triplé inscrit face au Bayern, Cristiano Ronaldo a conforté son statut de meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions avec désormais 104 buts au compteur en C1 et désormais Neuf buts d'avance sur Lionel Messi et ses 94 buts dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe.

52

Meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo peut se targuer d'être particulièrement prolifique. Là où Messi a inscrit "seulement" 37 de ses 94 buts lors des matches à élimination directe, soit 39,3% de ses buts, CR7 en a inscrit plus de 50% avec 52 de ses 103 buts inscrits en phase finale. Sa moyenne de buts est d'ailleurs supérieure en phase finale (0,79 but par match) par rapport à la phase de groupes (0,71 but par match).

13

Avec désormais 13 buts inscrits en demi-finale de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo est désormais également le meilleur buteur à ce stade de la compétition, son total surpassant les 11 buts inscrits en demi-finale par une autre légende du Real, Alfredo Di Stefano.

7

Grâce à ses trois buts inscrits face à l'Atletico, Cristiano Ronaldo compte désormais sept triplés en Ligue des champions, un total qui permet au Portugais de rejoindre Lionel Messi dans le livre des records.