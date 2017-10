Ligue des champions : Comment Monaco peut encore se qualifier

Demi-finaliste de la Ligue des champions au printemps dernier, Monaco a vu, mardi, la qualification pour la phase finale s'éloigner. La faute à son revers (1-2) concédé face au Besiktas, le club de la Principauté pointant toujours à la dernière place de son groupe avec un seul et unique point et trois longueurs de retard sur Leipzig, deuxième derrière l'équipe stambouliote, solidement installé dans le fauteuil de leader après ses trois victoires en trois matches.



En cas de non-qualification, Monaco ne sera pas le premier club demi-finaliste à ne pas passer l'écueil de la phase de groupes la saison suivante. En 2012, Chelsea avait beau avoir été sacré quelques mois plus tôt, le club londonien avait dû se contenter d'une troisième place synonyme de Ligue Europa. A contrario, si d'aventure Monaco parvenait à se qualifier, il serait le premier club tricolore à y parvenir après n'avoir inscrit qu'un point lors de ses trois premiers matches.

Monaco peut passer avec six points...

Pourtant, la victoire de Leipzig sur Porto aidant, Monaco a toujours son destin en mains. Trois victoires lors de ses trois derniers matches lui assureraient en effet de décrocher son billet pour les huitièmes de finale, les hommes de Leonardo Jardim pouvant même encore (un tout petit peu) rêver à la première place. Leipzig, en dominant Porto et Besiktas, aurait certes le même nombre de points (10) que l’ASM mais le club de la Principauté se qualifierait au bénéfice des confrontations directes.

Et Monaco pourrait même encore se qualifier avec seulement deux victoires. Notamment s’il domine ses deux principaux rivaux dans la course à la deuxième place, Leipzig et Porto. Auquel cas, il faudra néanmoins compter sur l’aide de Besiktas, qui devra s’imposer face aux Allemands ou aux Portugais pour permettre aux Monégasques de se qualifier. Ce qui n'est pas improbable. Si Monaco bat les Stambouliotes lors de la prochaine journée mais perd ensuite contre Leipzig ou Porto, l’ASM devra là espérer un sacré concours de circonstances, l’équipe qui l’a dominée devant en effet perdre ses deux autres rencontres de la phase retour.

Mieux, Monaco peut même se qualifier en terminant avec seulement six points. Auquel cas, il faudra battre Leipzig avec une différence de quatre buts et attendre des nuls lors de tous les autres matches. Un scénario qui verrait Monaco, Leipzig et Porto compter six points chacun et l’ASM passer grâce à un meilleur goal-average particulier.