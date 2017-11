Ligue des champions : Baldé Keita, décollage attendu

Depuis l'été dernier, Baldé Keita symbolise en quelque sorte la bonne marche du projet monégasque. Réorientée en 2015 vers des achats à bas prix pour des reventes XXL, la stratégie du club a cet été pu reprendre un peu d'épaisseur financière sur le marché des transferts. Après son titre de champion de France et les grandes opérations du mercato, le club de la Principauté a réalisé avec le Sénagalais son plus gros investissement depuis Radamel Falcao et James Rodriguez. Trente millions d'euros misés sur un joueur censé devenir l'un des grands leaders du secteur offensif et qui, une peu plus de deux mois après ces débuts, doit donner plus de relief à ses performances.Depuis le 13 septembre dernier et sa première apparition en Principauté, Baldé Keita n'est pas vraiment fixé. Lors de ses 11 premiers matches avec l'ASM, l'international sénégalais a joué 6 rencontres sur un côté et 5 en position d'attaquant axial, seul ou accompagné. "Malgré son but à Bordeaux, je ne l'ai pas trouvé à l'aise dans ce rôle d'attaquant de pointe. En difficulté dos au but et pas assez actif dans la profondeur", analyse Didier Tholot présent lors d'un des trois buts inscrits par l'ancien de la Lazio en Ligue 1. S'il ne s'exprime pas encore au meilleur de sa forme, Baldé Keita navigue entre deux postes qui semble pour le moment flouter ses repères. Sa puissance physique et sa capacité à éliminer en un contre un en font pourtant un des éléments cruciaux de l'équipe de Leonardo Jardim, conscient du temps qu'il faut lui laisser.Ce mardi - pour la dernière chance des Monégasques en Ligue des champions - Baldé Keita devrait être aligné sur le côté gauche de Thomas Lemar, encore trop juste pour retrouver la compétition après sa blessure à l'épaule contractée avant la trêve. Dans l'habituel 4-4-2 de Jardim dont la réussite dépend en grande partie des côtés, l'attaquant de 22 ans aura la responsabilité de l'animation offensive. L'assumera-t-il pour prendre une place plus importante que celle d'une simple recrue de talent ? Pour son entraîneur, le mot d'ordre reste patience. "Quand des joueurs arrivent, ils ont besoin de s'adapter au foot français, ils sont jeunes et ont une marge de progression, a-t-il déclaré au sujet de son joueur en conférence de presse. Je dois leur donner du temps de jeu, c'est comme ça, c'est le projet qui veut ça". Et pour sa continuité, le projet a besoin de continuer en Europe. Un peu plus de deux mois après son premier match face à Leipzig, Baldé Keita retrouve le club allemand avec une pression différente sur les épaules. Celle de ses débuts s'éloigne, celle des attentes suscitées par son transfert s'installe.