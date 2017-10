Ligue des Champions : la Roma se balade contre Chelsea, le Barça et la Juve tenus en échec

Après un match aller riche en émotions (3-3), l’AS Roma et le Chelsea d’Antonio Conte se retrouvaient au Stade Olympique de Rome pour lutter afin d’obtenir la tête de ce groupe de Ligue des Champions. Et c’est peu dire qu’il ne fallait pas arriver tard, que ce soit au stade ou devant son téléviseur. En effet, dès le début de la rencontre, Pedro, sur une bonne passe de Bakayoko, ne pouvait appuyer sa frappe pour tromper Alisson (1ere). Sur le contre, Kolarov envoyait un long ballon que Dzeko ne pouvait que remettre de la poitrine vers l’arrière pour El Shaarawy qui propulsait magnifiquement le ballon dans la lucarne de Courtois (1-0, 1ere). Chelsea décidait de répondre directement. Bien lancé dans le dos de la défense, Eden Hazard, un peu excentré, ne pouvait tromper le portier de la Louve (4e).

On repartait ainsi sur les mêmes bases que la rencontre aller avec peu de phases de préparation. La situation semblait claire. Chelsea allait faire le siège du but romain et la Louve allait tenter de contrer. Mais, ni Hazard, qui tombait sur Alisson, ni Morata, qui envoyait une reprise dans les airs, ne parvenaient à trouver le chemin des filets. Quand on ne conclut pas, on le paye cash à ce niveau-là. Ainsi, sur un long ballon de Nainggolan, Rudiger laisse passer de manière incompréhensible le ballon et El Shaarawy, qui passait par là, s’offrait un doublé (2-0, 36e). En grande difficulté, Antonio Conte décidait de tout changer et de sortir Cahill et donc d’abandonner sa défense à trois pour faire rentrer Willian (56e). Mais ça ne changeait pas grand-chose. Sur une récupération haute de Kolarov, Diego Perotti prenait le ballon, repiquait intérieur et envoyait une belle frappe de plus de 25 mètres qui trompait Courtois (3-0, 63e). Pis encore, Courtois dû s’employer devant Nainggolan (78e) puis Manolas (79e). Grâce à cette victoire, l’AS Roma prend la première place du groupe.

Le Barça et la Juve ne ramènent qu’un point



L’un des autres matches qui étaient attendus par les fans de football était le déplacement du FC Barcelone en Grèce face à l’Olympiakos. En première période, les Blaugranas ont eu bien du mal. Si les statistiques en leur faveur étaient impressionnantes (62% de possession), Leo Messi et ses collègues ne parvenaient pas à trouver la faille malgré quelques occasions. Ce fut la Pulga qui se montrait la plus dangereuse avec deux opportunités (21e et 28e), mais Silvio Proto était toujours bien placé. Au retour sur le rectangle vert, il ne se passait pas grand-chose de plus alors Ernesto Valverde tentait de réinjecter du sang neuf aux siens en remplaçant Paulinho par Ivan Rakitic (62e). Malgré d’ultimes tentatives, les Blaugranas n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (0-0).

Lors de la rencontre aller la Juventus Turin avait eu bien du mal à se défaire du Sporting CP (2-1). Le match retour, au Portugal, fut aussi compliqué puisque c’est Bruno Cesar qui allait trouver la faille en premier (1-0, 20e). Dans cette première période, pauvre en occasion, Khedira aura pu mieux faire sur une belle offrande de Mattia De Sciglio, mais l’international allemand ne parvenait pas à cadrer (22e). En deuxième période on était plus proche du 2-0 que du 1-1, mais Bruno Fernandes n’arrivait pas à tromper Buffon (61e) tout comme Bas Dost (62e). Moins de dix minutes plus tard, Higuain butait lui sur Rui Patricio (69e). Mais la Vieille Dame allait trouver la faille et c’est Gonzalo Higuain, le goléador maison, qui égalisait (1-1, 79e). Avec beaucoup de chance, la Juventus Turin ramène un bon nul du Portugal.

Retrouvez le film du match entre la Roma et Chelsea sur notre live commenté.

Les résultats de la soirée :

- AS Roma 3-0 Chelsea : El Shaarawy (1ere, 36e), Perotti (63e)

- Atlético Madrid 1-1 Qarabag : Thomas (56e) pour l’Atlético, Michel (40e) pour Qarabag

- FC Bale 1-2 CSKA Moscou : Petretta (32e) pour Bale, Dzagoev (65e), Wernbloom (79e) pour le CSKA

- Celtic Glasgow 1-2 Bayern Munich : McGregor (74e) pour le Celtic, Coman (22e), Martinez (77e) pour le Bayern

- Manchester United 2-0 Benfica : Svilar (45e, CSC), Blind (78e, sp)

- Olympiakos 0-0 FC Barcelone

- PSG 5-0 Anderlecht : Verratti (30e), Neymar (45e +4), Kurzawa (53e, 72e, 78e)

- Sporting CP 1-1 Juventus Turin : Bruno Cesar (20e) pour le Sporting, Higuain (79e) pour la Juventus Turin