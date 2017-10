Ligue des Champions : Le grand défi pour Keïta , Kalidou et Kara…

Les trois joueurs sénégalais qui évoluent dans leurs clubs respectifs se retrouvent dans une phase décisive de la ligue européenne. A cette quatrième journée de la phase de poule, Keïta Diao Baldé va être obligé de mouiller le maillot de Monaco pour gagner contre le Besiktas. Dernier de la poule G avec 1 point, suite à ses deux défaites et un nul, l’équipe de Monaco doit tout faire pour gagner son match d’aujourd’hui pour garder l’espoir de se hisser au prochain tour. Kara Mbodj et Kalidou Koulibaly sont aussi dans la même galère. Battu lors de ses trois premiers matches, Anderlecht se retrouve dernier de la poule B .Ce qui fait qu’il n’a plus droit à l’erreur. Il est dominé par le PSG alors qu’il l’a accueilli, le retour ne sera pas facile pour lui, face au trio Mbappé-Neymar-Cavani. Le combat sera dur pour accéder aux 8èmes de finale. Raison pour laquelle Naples, de Kalidou Koulibaly qui est 3ème de la poule F avec une victoire et deux défaites lors de cette revanche sur Manchester City doit coûte que coûte jouer techniquement pour gagner ce match. Pour ces trois équipes, l’exploit est impératif pour s’en sortir …