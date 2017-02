Ligue des Champions : La Juventus Turin fait craquer Porto à l'usure et entrevoit les quarts

Opposée à une équipe de Porto toujours difficile à manœuvrer à domicile - la dernière victoire italienne sur le terrain de Porto en C1 datait de 1993 (Porto 0-1 AC Milan) – la Juventus Turin a confirmé ce mercredi qu'il faudra compter sur elle, comme toujours, dans la course au sacre en C1. Pas vraiment perturbée par l'absence du cerveau de sa défense Bonucci, qui a suivi le match en tribunes suite à un accrochage avec Allegri, la Juve a maîtrisé son sujet pour prendre une grosse option sur la qualification (2-0).



Le film du match



Poussé par un Estádio do Dragão en fusion, Porto a plutôt bien figuré en début de match, mais a été plombé par l'expulsion rapide de Telles (27e, voir par ailleurs). Le match n'a alors plus été le même, avec un attaque-défense, entre des Turinois décidés à marquer à l'extérieur, et un bloc portugais regroupé dans son camp. Cuadrado (28e) et Khedira (34e) ont manqué de récompenser la domination italienne, alors que Casillas, pour sa 163e en C1, a été vigilant (22e, 33e, 39e, 53e). Paulo Dybala a cru parvenir à trouver l'ouverture, mais sa frappe sans élan à l'entrée de la surface s'est écrasée sur le poteau (45e+1).



Porto, bien organisé, a su faire le dos rond pour résister à la domination turinoise. Mais le bloc des Dragons a craqué en deux minutes, 141 secondes exactement. Pjaca, pour son premier but avec la Juve (72e), et Dani Alves (74e) ont trompé la vigilance de San Iker pour valider le coaching d'Allegri (voir par ailleurs) et donner un avantage très important à la Vieille Dame en vue du match retour.