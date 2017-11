Ligue des Champions : Kara Mbodji et Anderlecht éliminés

La tâche était difficile pour Kara Mbodji et ses coéquipiers ce soir face au PSG, en match comptant pour la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Les Parisiens se sont imposés sur le score sans appel de 5 buts à zéro.



Avec 0 point en 4 matches, Anderlecht sort de la compétition par la petite porte. Néanmoins, les hommes de Hein Van Haezebrouck, ont une chance de terminer troisième du groupe et de se qualifier pour l’Europa League. Ils sont devancés que de 3 points par le Celtic.



Malgré la déroute de son équipe, Kara Mbodji a livré la meilleure prestation côté Belge. Selon Sofascore, Kara Mbodji a obtenu une note de 7.3. Il a effectué 5 dégagements, 2 interceptions, 1 tacle dernier défenseur et a contré 3 tirs. Il a également gagné 7 de ses 8 duels face à la bande à Neymar.









galsenfoot