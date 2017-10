Ligue démocratique : Le bureau politique désapprouve la mise en place du Mouvement parallèle « LD Debout »

Le Bureau Politique de la Ligue Démocratique exige la cohésion, la solidarité et le respect des décisions prises dans les instances du parti. Aussi, à propos des divergences actuelles au sein du parti, le Bureau Politique appelle ses militants à poursuivre le débat dans la sérénité dans les structures du parti, à respecter les procédures de fonctionnement de la LD et à sauvegarder l’unité du Parti.

Le Bureau Politique a aussi désapprouvé la mise en place du Mouvement politique dénommé « LD Debout » et demande au Secrétariat Permanent de recenser tous les problèmes majeurs et de les soumettre à débat dans les structures du parti.

Il a aussi appelé la direction du parti à renforcer son leadership pour accroître davantage son influence sur les orientations politiques et la gouvernance du pays. Selon la note issue de ce BP, ce dernier exhorte les responsables locaux à tout mettre en œuvre pour faire émerger leur leadership politique en vue de renforcer l’implantation du parti à travers tout le Sénégal, en perspective des prochaines élections présidentielles et locales.

Dans ce sens, il recommande au Secrétariat Permanent de réactualiser et de parachever la mise en œuvre du plan d’actions issu du séminaire sur le repositionnement et la redynamisation du parti. A cet effet, la priorité devra être l’installation et l’opérationnalisation de tous les bureaux de section de la LD à travers le territoire national.