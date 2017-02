Ligue Europa : le tirage au sort complet des 8es de finale

Celta Vigo (ESP) - Krasnodar (RUS)



APOEL (CHY) - Anderlecht (BEL)



Schalke (ALL) - Borussia Mönchengladbach (ALL)



OL (FRA) - AS Roma (ITA)



FC Rostov (RUS) - Manchester United (ANG)



Olympiacos (GRE) - Besiktas (TUR)



La Gantoise (BEL) - Racing Genk (BEL)



Copenhague (DAN) - Ajax (HOL)

Foot Mercato