Ligue 1 : le Casa-sports l’emporte 2-0 devant l’Asc douanes

Les sudistes ont ouvert le score par leur international junior Jean Jacques Ndecky à la troisième minute de jeu. Devant plusieurs supporters qui ont presque rempli le stade, les joueuers du Casa-sports ont proposé un jeu rapide et séduisant sans toutefois réussir la balle de break à la pause.

Au retour des vestiaires les gabelous ont tenté de revenir au score en multipliant les assauts devant les buts de l’ancien gardien du Jaraaf de Dakar Cheikh Ahmadou Bamba Thioub, l’une des recrues phare de l’équipe fanion du sud du pays.

Mais l’entraîneur du Casa-sports Athanase Tendeng a opéré plusieurs changements au cours de la deuxième période pour densifier l’entrejeu et chercher un deuxième but.

C’est à la 90ème minute que l’attaquant Jean Jacques Ndecky a profité d’une contre-attaque rapide pour sceller le sort de la rencontre.