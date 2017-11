Ligue 1 : Moussa Konate buteur avec Amiens (Amiens 3-0 Lille)

Moussa Konate a inscrit le troisième but de la rencontre. Les lillois ont cédé un coup franc admirablement botté par Gaël Kakuta, très dangereux sur chacun de ses coups de pied arrêté, et repris au second poteau par Moussa Konaté (3-0, 85e).



Le Sporting Club, qui était 19e, passe son adversaire et sort même de la zone rouge au détriment de Strabourg.







wiwsport