Ligue 1. Monaco champion de France

L'AS Monaco affrontait Saint-Etienne ce soir, lors du match en retard de la 31e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, le technicien portugais avait décidé de faire confiance aux " principaux héros" de la saison, à l'exception de Bakayoko, remplacé au milieu par Moutinho. Du côté stéphanois, Galtier avait choisi d'aligner une équipe très défensive, avec Soderlund en pointe.



Mbappé encore décisif



Les Monégasques débutent comme à leur habitude en mettant le pied sur le ballon et se créent quelques situations mais Ruffier veille au grain. Les Verts parviennent également à se mettre en position de frappe en contre, mais l'arrière-garde asémiste résiste. C'est logiquement que l'ASM ouvre le score après vingt minutes de jeu par Kylian Mbappé, lancé en profondeur par Moutinho. En très légère position de hors-jeu au départ du ballon, l'attaquant international s'en va effacer Ruffier d'une maligne feinte de corps pour marquer dans le but vide. Monaco aurait pu doubler la mise mais les Rouge et Blanc rentrent aux vestiaires avec ce court avantage d'un but.



Au retour des vestiaires, Saint-Etienne a l'opportunité de revenir au score mais la frappe de Nordin est parfaitement détournée par le dernier rempart monégasque, tout récemment auréolé du titre de meilleur gardien de Ligue 1 lors des Trophées UNFP. Après une fin de match nettement moins rythmée, l'AS Monaco s'impose finalement 2-0 grâce à un but dans le temps additionnel de Valère Germain. Monaco est champion de France pourla huitième fois de son histoire. Chapeau messieurs.