Ligue 1 : Linguère vainqueur de NGB, Guédiawaye battu par le promu DSC, Jaraaf freiné par Teungueth FC

Vainqueur sur le fil, lors de la première journée face au Stade de Mbour (2-1), Linguère a réédité la performance à domicile contre NGB, qui enchaîne une deuxième défaite. Les Saint-Louisiens doivent leur salut à Moustapha Diop, qui a inscrit le but de la victoire (63e). Les nordistes obtiennent ainsi une deuxième victoire pour leur deuxième match en championnat et imitent par là même les vedettes de Génération Foot, championnes du Sénégal en titre, qui se sont imposées (2-1) devant Casa Sports.

Le promu Dakar Sacré-coeur (DSC) a refait son retard de la première journée. Les académiciens se sont imposés face à Guédiawaye FC grâce à des réalisations de Idrissa Camara, qui a ouvert le score en première période (34e), et de l'attaquant Meïssa Bâ (89e), en fin de match.

De son côté, Jaraaf n’a pas réussi à surfer sur son succès obtenu face à Diambars, samedi, au stade LSS (3-1). Au stade Amadou Barry, ce dimanche, les médinois ont été battus par Teungueth FC, en match comptant pour la deuxième journée du championnat local. Une défaite 1-0 (but de Alasane Diouf 41e) qui les empêche de rejoindre Génération Foot et Linguère en tête du classement. Ces deux équipes comptent six points.

De leur côté, les joueurs de Sonacos ont bonifié leur succès face à Dakar Sacré-coeur (DSC) en ouverture de championnat (2-0) par un nul 2-2 sur la pelouse du stade Caroline Faye (buts de Ansoumana Goudiaby 10' et Benoit Toupane 37e pour MPC; Ibrahima Faty 27e, Mamour Niang 51e pour Sonacos). As Douanes a gagné son premier match cette saison contre Ndiambour (2-0). Stade de Mbour et Diambars ont fait match nul (0-0)...



Résultats de la 2e journée :

Génération Foot-Casa 2-1

As Douanes-Ndiambour 2-0

Dakar Sacré-coeur (DSC) Guédiawaye FC 2-0

Teungueth-Jaraaf 1-0

Diambars FC-Stade de Mbour 0-0

Linguère-NGB 1-0

Mbour Petite Côte (MPC)-Sonacos 2-2