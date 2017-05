Ligue 1 : Le Jaraaf écrase le Casa (6-0)

Les verts-blanc ont bien dominé le Casa ce soir au stade Demba Diop. Daouda Guèye Diémé (24e), Assane Mbodj (38e), Ousmane Gassama (47e), Ousseynou César Gueye (54e) et (87e) et Alioune Badara Tendeng (69e) ont inscrit les buts des medinois.



Jaraaf compte actuement 35 point et occupe la 3e place du championnat.



wiwsport