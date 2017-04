Ligue 1 : Ismaila Sarr et Opa Nguette buteurs avec Metz ( Metz 2-1 Nancy)

Le FC Metz a dominé Nancy (2-1) et s’offre une grosse bouffée d’air frais à trois journées du terme de la Ligue 1. Les sénégalais Ismaila Sarr et Opa Nguette ont offert la victoire à leur équipe en inscrivant chacun un but. C’est Sarr qui a ouvert le score à la 28e minute de jeu. Opa Nguette marque le but de la victoire en deuxième période à la 53e minute de jeu. wiwsport